Législatives 2024 : la CEDEAO et l'Union africaine déploient 104 observateurs pour superviser le scrutin du 17 novembre

La CEDEAO et l'Union africaine ont déployé une mission conjointe de 104 observateurs au Sénégal, représentant 20 États africains, pour assurer une supervision indépendante et impartiale du scrutin du 17 novembre.

« La Mission conjointe est composée de 104 observateurs de court terme (OCT) provenant de 20 Etats membres africains », lit-on dans un communiqué.



Conformément à son mandat, et tenant compte des standards internationaux ainsi que du cadre légal national régissant les élections législatives en République du Sénégal, la Mission conjointe procédera à une « observation électorale indépendante, objective, impartiale, et proposera le cas échéant, des recommandations pour le renforcement du processus électoral. Elle échangera avec les acteurs du processus électoral, ainsi que d’autres Missions internationales et citoyennes d’observation électorale », renseigne le document.



Ainsi, « la Mission conjointe présentera une Déclaration préliminaire le 19 novembre 2024. Elle publiera un rapport final plus détaillé qui sera mis à la disposition des parties prenantes sénégalaises ».