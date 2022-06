Législatives : Macky invité à prendre ses responsabilités pour permettre aux Sénégalais de vivre convenablement

Des responsables de la coalition Wallu Sénégal ont fait face à la presse ce mardi pour s’exprimer sur la situation politique du pays. Au cours de cette rencontre, Mor Ndiaye a invité le président Macky Sall à prendre ses responsabilités pour permettre aux Sénégalais de vivre convenablement.



« Nous demandons au président Macky Sall de s’adresser au Conseil constitutionnel. Il est possible de permettre à la coalition Yewwi Askan Wi de rectifier ou de mettre la photo de la tête de liste. C’est une question qui n’a pas été évoquée par le code électoral. On demande au président de dire au Conseil constitutionnel de donner un avis pour qu’il y ait un apaisement de la situation », a dit M. Ndiaye.



« Comme ce sont des manquements qui n’ont pas été prévus par le code électoral, nous demandons qu’il y ait des concertations après les élections pour véritablement prendre en charge ces questions », a-t-il ajouté, appelant les acteurs politiques à sortir de la « spirale verbale ».



Mor Ndiaye dit vouloir pour le Sénégal, une « situation apaisée qu’il y ait l’accalmie afin que le pays se retrouve dans la paix et que des élections libres et transparentes soient organisées ». Selon lui, il est impossible d’organiser des élections dans cette situation.



« Si le président veut apaiser la situation, la balle est dans son camp. Sa posture de président de la République n’est pas encore en jeu. Il est encore président jusqu’en 2024. Il n’a qu’à prendre ses responsabilités pour assurer une paix et stabilité pour permettre aux Sénégalais de vivre convenablement et normalement », a-t-il invité, face à la presse.



Avec Ibou Ndoye