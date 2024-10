Législatives: Ousmane Sonko annonce un "un giga-meeting" pour le 19 prochain et une cagnotte allant de mille FCFA à 1 million

Le président de Pastef entame la mobilisation politique en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Ousmane Sonko, puisqu'il s'agit de lui, a annoncé "un giga-meeting" prévu le samedi 19 octobre à la Dakar Arena, lors d'une déclaration publiée sur le réseau social Facebook.



Il a indiqué que pour financer la campagne, Pastef lancera une cagnotte à destination des militants locaux et de la diaspora. "La campagne nécessite des moyens (...) et nous ne comptons pas utiliser un seul centime de l'État pour atteindre nos objectifs politiques", a-t-il prévenu. Parce que, "nous avons mis place toutes les mesures de transparence que nous prônons", a-t-il ajouté.



Concernant les contributions financières, une somme de "1000 FCFA est fixée pour les jeunes", tandis que les ministres, directeurs généraux et chefs d’agences sont invités à "verser un million de FCFA."



Une exception est faite pour le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à qui Ousmane Sonko espère une contribution de 5 millions de FCFA.



Le leader de Pastef a précisé que ces montants "doivent provenir des salaires de ces responsables, et non des fonds de l'État."

Pour ce rendez-vous politique, Ousmane Sonko promet des surprises ainsi que des débats pour ses invités.