Législatives : Seydina Omar Ba rejoint Dr Abdourahmane Diouf et Cie

«Après des discussions approfondies et des échanges constructifs, je suis heureux de vous annoncer que le mouvement Alternative 2022 dont je suis le Président prendra part aux prochaines élections législatives en tant que membre de la coalition de l'opposition impulsée par Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, Thierno Hamidou Dème, Thierno Alassane Sall, Cheikh Oumar Sy et Thierno Bocoum», a-t-il indiqué.

« Nous entendons ainsi œuvrer, à travers une offre politique structurée et responsable, en faveur d'une vraie Assemblée de rupture aux cotés d'hommes et de femmes engagés pour un vrai renouvellement de l'action politique en lieu et place du recyclage d'hommes du passé ou d'un simple clonage du système», a expliqué M. Ba.

Selon lui, cette offre politique est portée par «des citoyens habités par la rigueur et un ferme engagement en faveur d'un progrès digne de ce nom et digne de notre pays». Il a saisi cette occasion pour inviter à cette coalition tous ceux et celles qui considèrent que le Sénégal mérite enfin que les sujets de fond y reprennent le dessus sur les guéguerres personnelles et les règlements de comptes politiques.

«Nous tendons la main à ceux et celles qui jugent la situation du pays suffisamment grave pour mériter que chacun apporte le meilleur de lui-même pour la construction de notre belle Nation, pétrie de talents et de ressources. J'en appelle à ceux et celles qui pensent que notre pays a besoin d'une vraie respiration démocratique, d'une offre politique diverse, pour permettre un libre choix aux citoyens», a-t-il lancé.

Seydina Omar Ba a rappelé que «l'unique enjeu est que l'opposition sorte victorieuse des prochaines législatives afin que le Sénégal puisse appréhender son avenir sur de nouvelles bases et avec toute la sérénité nécessaire à l'édification d'une Nation prospère».

