Législatives de juillet : Benno Bokk Yakaar face une floraison de coalitions

La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) a l’ambition de confirmer sa majorité à l’Assemblée nationale lors des électives législatives. Mise sur pied en 2012, BBY est principalement composée de l’Alliance pour la république (APR), le parti du chef de l’État, du Parti socialiste (PS) de feu Ousmane Tanor Dieng, ou encore de l’Alliance des forces du progrès (AFP) de Moustapha Niasse, l’actuel président de l’Assemblée nationale. Le dernier parti a avoir rejoint la coalition est celui de Idrissa Seck.Après le revers des locales de janvier 2022, le président Macky Sall s’est attelé à rencontrer plusieurs leaders de Benno Bokk Yakaar pour « ouvrir une nouvelle page de réconciliation, d’unification et de remobilisation ». En mars, il a envoyé des émissaires dans les 46 départements du Sénégal pour s'enquérir de la situation politique de la coalition afin d’y apporter des solutions Le message est simple : s’unir pour enrayer la montée en puissance de l’opposition. A deux mois du scrutin législatif, la coalition Benno Bokk Yakaar qui met tout en œuvre pour confirmer sa confortable majorité à l’Assemblée nationale, fait face à une floraison de coalitions.La coalition Yewwi Askan Wi, dirigée par Ousmane Sonko et Wallu Sénégal de Abdoulaye Wade, espère imposer une cohabitation à Macky Sall pour ce qui reste de son dernier mandat. Les deux ont trouvé des compromis pour aller vers les élections législatives de juillet 2022 , en se donnant le maximum de chances pour bousculer la coalition au pouvoir.Mais Wallu Sénégal ne s’est pas fondue dans Yewwi Askan Wi. Chacune de ses deux entités va aller aux législatives avec une liste nationale qui lui est propre. En réalité, il s’agit d’un compagnonnage départemental. Elles vont en effet se rejoindre dans les départements pour une liste commune. Il a été ainsi convenu que chaque coalition vienne renforcer l’autre dans un département où elle est dans une position favorable.Du point de vue national, chaque coalition aura sa liste nationale qui lui est propre.Dans certains départements Yewwi va investir des candidats de Wallu mais avec la bannière Yewwi. Et dans d'autres départements Wallu va investir des candidats Yaw, mais sous la bannière Wallu. Chaque coalition va déposer sa propre liste mais avec un mix dans les départements.