Législatives de juillet: Wallu Sénégal dénonce "vigoureusement" le maintien "arbitraire" du parrainage

La grande coalition Wallu Sénégal a fait face à la presse ce jeudi. Les leaders ont dénoncé vigoureusement le « maintien arbitraire du parrainage en violation des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO; l’existence d’un fichier électoral frauduleux; la mise en place d’un processus et d’un calendrier de révision des listes qui ne permettent pas l’inscription de millions de sénégalais, y compris les primo inscrits ».



Pour eux, « tous ces éléments font que les conditions ne sont pas réunies pour garantir des élections législatives, ouvertes libres et transparentes au mois de juillet 2022 ne sont pas réunies et menacent la stabilité au Sénégal ».



Ils ont accusé le président Macky Sall et sa coalition BBY d’avoir maintenu le parrainage en « violation » de la décision de la CEDEAO n° ECW/CCJJUD/10/21 du 28 avril 2021 qui, à travers son arrêt instruit l’Etat du Sénégal, à «lever tous les obstacles à une libre participation aux élections consécutifs à cette modification par la suppression du système du parrainage électoral ».



Mieux, un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification a été imparti à l’Etat du Sénégal par la Cour de Justice de la CEDEAO pour « l’exécution de la décision ». La Cour de Justice de la CEDEAO, rappelle la coalition, a ordonné clairement au Sénégal le retrait du système de parrainage.



C’est pourquoi, la Wallu Sénégal dénonce avec la dernière énergie toute « tentative de forcing » et exige la « suppression immédiate » du parrainage. Elle considère que le parrainage ne devrait pas refaire surface. Car, le pays ne peut plus continuer à piétiner sa signature aux plans sous régional, régional et international.