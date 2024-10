Législatives du 17 novembre : la LD-Debout quitte la Coalition Samm Sa Kaddu

Alors que la campagne pour les législatives n’a pas encore démarrée, la coalition SAMM SA KADDU dirigée par Khalifa Sall commence à se disloquer. Après Amadou Ba, qui a décidé d’aller en solo dans les départements, La Ld-Debout a décidé également de se retirer, de la coalition Samm Sa Kaddu.

Selon le communiqué dudit parti, la raison derrière cette décision n’est autre que l’idée envisagée par ladite coalition de mettre en place une inter coalition avec comme tête de file l’ancien Président Macky Sall.



« Cette inter-coalition nous a interpellés, nous de la Ld Debout sur nos convictions, nos valeurs et les combats que nous menons », lit -on sur le document. Poursuivant, la LD Debout rappelle qu’elle doit sa naissance à une mauvaise politique de l’Ancien régime. « Macky Sall avait fini de mettre le Sénégal dans une situation difficile à tous les niveaux : recul démocratique, économique, mauvaise gestion, privation des libertés individuelles, etc », souligne le document.



La LD Debout qui a participé à toutes les plateformes de luttes pour le départ de Macky Sall, estime que le combat pour l’élimination de la scène politique du régime Apr/Benno doit être parachevé lors des prochaines élections législatives.



Pour cette raison, explique le document « le parti a décidé de quitter la coalition Khalifa Président membre de la coalition Samm Sa Kaddu qui est membre de l’inter-coalition Macky Sall-Karim Wade-Amadou Bâ-Idrissa Seck, et invite les militants à barrer la route à ces prédateurs qui ont mis en banqueroute notre pays, agressé notre démocratie, assassiné nos enfants, frères et sœurs ».



« La direction du parti » rapporte le document, « appelle les camarades à continuer le travail de sensibilisation et d’éveil des populations pour la construction d’une citoyenneté active au service exclusif d’un Sénégal de justice, de paix et de prospérité ».