Législatives en France: l’abstention en hausse, voici les premiers résultats

La participation au second tour des élections législatives atteignait 38,11 % dimanche à 17h en métropole, selon le ministère de l’Intérieur, un chiffre en baisse de 1,31 point par rapport au premier tour, il y a une semaine, où elle s’établissait à 39,42 %.



Elle est en revanche en hausse par rapport au second tour des législatives de 2017, où elle atteignait 35,33 % à la même heure.



Guadeloupe



La Guadeloupe reste à gauche : la seule candidate macroniste de l’élection, la secrétaire d’Etat à la Mer et députée sortante Justine Bénin a été battue, tandis que trois députés élus sur quatre étaient soutenus par la Nupes. L’abstention a de nouveau été très forte avec moins de 28,23 % de participation.



Dans la première circonscription, le député sortant Olivier Serva, ex-LREM et soutenu par LFI pour le deuxième tour, non sans provoquer des remous au sein du parti, a été élu avec 74,04 % des suffrages.



Dans la deuxième circonscription, Christian Baptiste, candidat de la Nupes, a été élu avec 58,65 % des suffrages face à la députée sortante Justine Bénin récemment nommée secrétaire d’Etat à la Mer.



Dans la troisième circonscription, le candidat du RN Rody Tolassy n’a pas réussi à décrocher un mandat de député alors que c’est dans l’archipel que Marine Le Pen avait remporté son meilleur score (près de 70 %) lors du deuxième tour de l’élection présidentielle. Le député sortant Max Mathiasin (SE), arrivé en deuxième position au premier tour, l’emporte donc finalement lors de ce second tour (52,12 % des voix).



Dans la quatrième circonscription, sans suspense, Elie Califer, soutenu par LFI, a été élu avec 100 % des suffrages exprimés. Il était le seul candidat en lice après le désistement de son adversaire Marie-Luce Penchard.



Martinique



Jiovanny William, Marcellin Nadeau et Johnny Hajjar, soutenus par LFI, découvriront pour la première fois de leur carrière politique les bancs de l’Assemblée nationale. Ils ont été élus respectivement dans la première (Centre), deuxième (Nord) et troisième circonscription (Fort-de-France) de la Martinique. Jean-Philippe Nilor a été élu pour la troisième fois consécutive dans la quatrième circonscription (Sud). Il a largement battu son prédécesseur et ancien mentor Alfred Marie-Jeanne.



La formation politique de l’ancien président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, le Gran Sanblé, a d’ailleurs été battue dans toutes les circonscriptions de l’île alors qu’elle avait réussi à qualifier ses quatre candidats au second tour des législatives.



Plus élevée qu’au premier tour, la participation est demeurée très faible puisque tout juste un quart des électeurs se sont rendus aux urnes (25,71 %, en hausse 4 points par rapport au premier tour).



Guyane



Les électeurs guyanais ont choisi le renouvellement. Dans la première circonscription, qui compte la préfecture Cayenne, c’est Jean-Victor Castor qui endosse le costume de député. Ce militant du Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale (MDES) l’emporte sur Yvane Goua qui était soutenue par LFI dans cette circonscription laissée vacante par le député divers gauche Gabriel Serville élu la tête de la collectivité territoriale de Guyane (CTG).



Dans la deuxième circonscription, Lénaïck Adam, qui était soutenu par la majorité présidentielle, est délogé de son siège de député par Davy Rimane. Le syndicaliste, soutenu par LFI, engrange 54,12 % des suffrages exprimés.



Lors du second tour, l’abstention a reculé dans les deux circonscriptions.



Saint-Barthélemy et Saint-Martin



Frantz Gumbs, le candidat divers-centre soutenu par la majorité présidentielle Ensemble ! a été élu député. Il recueille 67,21 % des suffrages exprimés, soit 3.921 voix. Le taux de participation a été très faible sur les deux îles, à 24,56 %, soit près de deux points de moins qu’en 2017 (26,11 %).



Saint-Pierre-et-Miquelon



Après un duel serré, l’ancien président de la collectivité territoriale (2017-2020) Stéphane Lenormand (AD, divers droite) a été élu député de ce territoire à l’unique circonscription, avec 50,36 % des suffrages, face à Olivier Gaston. Seules 19 voix séparent les deux candidats et 186 bulletins nuls ont été enregistrés.



Le taux de participation global pour ce second tour des législatives à Saint-Pierre et Miquelon est de 55,95 %, en légère hausse par rapport au premier tour (53,45 %) mais en dessous des 75,35 % atteint lors du second tour en 2017.