Législatives en Inde: premiers dépouillements, le parti BJP de Modi en tête

Majorité absolue pour le BJP seul ?

Ici, on fait déjà exploser les pétards et sonner les tambours, pour les militants du BJP, la victoire est assurée, beaucoup exultent déjà de voir revenir Narendra Modi au pouvoir. « Cet homme fort qui peut nous défendre du terrorisme », affirme un des partisans arrivé avec un mégaphone devant le siège du BJP.La ferveur va monterCe n’est que le début car la ferveur va monter, tout au long de la journée et au long du dépouillement un peu comme la température ambiante d’ailleurs qui est déjà à 33° ici à New Delhi à 10h30 (heure locale). Ces partisans sont confiants car les sondages sortis des urnes ont prédit une victoire écrasante de la majorité au pouvoir mené par ce parti nationaliste hindou du BJP, et les premiers dépouillement qui ont lieu commencent à confirmer ces chiffres.En gros, le BJP et ses alliés pourraient remporter les deux tiers des sièges de la Chambre basse, soit plus ou moins la même majorité que dans la Chambre sortante, mais ce qu’il faut regarder de près est le score du BJP seul, car, depuis cinq ans, il gouverne avec une majorité absolue, à lui tout seul. Si le résultat du BJP est moins important et que le parti doit s’appuyer sur des alliés plus laïcs, sa politique hindouiste pourrait devoir changer à la marge.