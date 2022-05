Législatives : la France insoumise et le Parti socialiste trouvent un "accord de principe"

Une première étape vers le rassemblement entre La France insoumise et le Parti socialiste. Les deux partis ont annoncé, mercredi 4 mai, un "accord de principe" en vue des législatives françaises, qui prévoit 70 circonscriptions pour les socialistes.



"Il y a désormais un accord de principe entre les délégations insoumise et socialiste (...) Maintenant il appartient au conseil national du Parti socialiste (...) de le valider ou non", a déclaré le député LFI Adrien Quatennens sur Franceinfo.



Ça y est ! Il y a un accord de principe entre les délégations insoumises et socialistes pour que le PS rejoigne à son tour la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Il appartient maintenant au Conseil National du PS de valider ou non cet accord. #8H30franceinfo pic.twitter.com/1RAYSZjvqH



Un "accord global est en bonne voie" pour les législatives, a annoncé un membre de la direction du PS à l'AFP.



"Les discussions sur le fond doivent se poursuivre ce matin", a précisé cette source. La "désobéissance" sélective à l'Europe en fait partie.



Négociations pour un accord politique global

"Le Conseil national du PS va être saisi dans les plus brefs délais d'un accord politique global et c'est lui qui décidera s'il en valide le contenu", a ajouté la direction du PS.



Insoumis et socialistes négocient depuis mercredi dernier. Les premiers avaient adressé un ultimatum, mardi soir, aux seconds, mais les discussions se sont poursuivies dans la nuit sur l'épineux dossier des circonscriptions, dans la perspective des scrutins du 12 et 19 juin.



Le PS tenait à conserver le maximum de sa vingtaine de députés sortants. Mais LFI, en position de force après les 22 % de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, considérait ses interlocuteurs "trop gourmands" eu égard à leur score de 1,7 % à la présidentielle.



LFI a déjà conclu un accord législatif avec EELV, dimanche soir, et le PCF mardi, créant la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".