Legislatives2022 _ Mansour Faye reconnait sa défaite à Saint-Louis et félicite Yaw-Wallu

Mansour Faye, maire de Saint-Louis et beau-frère du chef de l’Etat a enfin reconnu sa défaite. Dans un texte publié sur sa page facebook, il a félicité l'inter-coalition Yewwi-Wallu de Saint-Louis suite à leur « victoire qui dessine au regard des résultats provisoires constatés ».



« Je voudrais, à l'issue des élections législatives du dimanche 31 juillet 2022, remercier toute la population du département pour avoir accompli leur devoir citoyen dans le calme et la sérénité, conformément à la tradition bien saint-louisienne. Je voudrais également remercier tous les alliés, les responsables, les militants et les sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar de Saint-Louis », a écrit Mansour Faye.



« Leur engagement et leur détermination ont été fascinants durant toute cette campagne électorale. Je leur serai toujours reconnaissant. J'adresse par ailleurs mes félicitations à l'inter-coalition Yewwi-Wallu de Saint-Louis suite à leur victoire qui dessine au regard des résultats provisoires constatés », a-t-il ajouté.



Le ministre des Transports terrestres et du Désenclavement a aussi félicité tous les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la « victoire précieuse » au niveau national qui permettra au chef de l'Etat de garder une majorité à la 14ème législature.



« Aujourd'hui, plus que jamais, le rayonnement de notre chère Saint-Louis reste notre unique préoccupation. Je ne menagerai aucun effort pour poursuivre le travail entamé malgré ces résultats que nous acceptons et que nous analyserons avec toute la rigueur qui sied, notamment dans la Commune de Saint-Louis », a-t-il dit.