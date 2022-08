Legislatives2022 _ Pikine: Ces fiefs de Benno tombés dans l'escarcelle de l'opposition

Entre les dernières élections locales et le scrutin d'hier devant désigner les représentants du peuple à l'hémicycle, les populations de Pikine ont assisté à un réel retournement de situation. Pikine-Nord, Dalifort, Pikine-Est, Djeddah-Thiaroye Kaw, Thiaroye-sur-mer, Mbao...Toutes ces communes dirigées par des maires de Benno Bokk Yakaar à la faveur des dernières Locales ont voté massivement pour l'opposition hier dimanche 31 juillet 2022.



Et pourtant, la mobilisation et les moyens déployés lors de la campagne électorale avaient fini par convaincre les plus réticents que Benno allait tout rafler. Hélas à l'arrivée, ce fut une gifle magistrale que les électeurs ont administrée à la coalition de la majorité présidentielle.