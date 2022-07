Legislatives2022 _ Thiès : Thierno Alassane Sall dénonce des cas multiples de fraudes

Au moment où les premiers résultats provisoires tombent, on signale au niveau de Thiès (70 kilomètres de Dakar) des cas de fraudes. L’alerte est donnée par la tête de liste de la coalition Aar Sénégal, Thierno Alassane Sall (Tas) lui-même.



« Je signale des cas multiples de fraudes qui ne peuvent pas relever du hasard. Ces militants qui sont venus voter et qui votaient régulièrement dans ce centre, ont été transférés à leur insu dans d’autres centres de vote. C’est le cas de Khoudia Diallo, il y a une autre personne dont la carte figure dans mon téléphone, elle a été projetée à Diatar dans le département de Podor. Toutes ces personnes sont des militants de la République des valeurs et sont dans mon quartier », a déclaré M. Sall, qui souligne que d’autres votants n’ont pas trouvé leurs noms sur les registres.



Pour TAS, cette situation de réaffectation, de redéploiement des électeurs dans d’autres centres ne peut pas se faire sans la complicité de l’administration. Si l’on en croit à Tas, les centres où ces transferts ont eu lieu sont les centres où votent « un ministre de la République qui a lamentablement perdu lors des locales dernières » et Idrissa Seck à savoir les centres Malick Kaëré et Ali Bâ.



Selon Thierno Alassane Sall, les présidents des bureaux de vote ont reconnu ces manquements et ont dit qu’ils vont les mentionner dans leurs PV.