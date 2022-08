#Legislatives2022 - Lourde défaite de BBY dans le département de Dakar, YAW-Wallu enregistre plus de 200 mille voix

Alors que les résultats provisoires tombent depuis hier lundi, ceux du département de Dakar viennent d'être publiés par la plateforme de recensement des votes #SénégalVote. Et le moins qu'on puisse dire est que l'inter-coalition YAW-Wallu a laminé la coalition au pouvoir par un écart de plus de 100 mille voix.



En effet, la coalition Yewwi Askan Wi, qui avait comme tête de liste départementale, le maire de la capitale Barthélémy Dias, a obtenu un score de 190 131 voix. Si on y ajoute les 11 166 voix obtenues par Wallu Sénégal, cela fait un cumul de 201 297 voix contre 93 493 voix obtenues par la coalition Benno Bokk Yakaar, dont la tête de liste départementale est le ministre des Pêches et maire du Plateau, Alioune Ndoye. Un écart considérable qui va lourdement peser sur la balance au moment de faire le décompte pour le Scrutin Proportionnel.

AYOBA FAYE

