Législatives2022: Sonko qui revendique la victoire de sa coalition demande à Macky Sall de "revenir à la raison"

L’opposant Ousmane Sonko qui revendique la victoire de sa coalition Yewwi Askan Wi après la publication des résultats provisoires et partiels du scrutin législatif du 31 juillet, demande au président Macky Sall de « revenir à la raison ».



« Les enseignements à tirer de ces élections sont que les Sénégalais ont fini de tourner le dos à Macky Sall et à son régime, parce que déçus par les promesses non tenues. Nous pensons qu'il est temps de réconcilier les Sénégalais et la politique afin que homme politique rime avec le respect de la parole donnée. Et c'est ce à quoi nous nous engageons », a déclaré Sonko, lors d’une conférence de presse.



« Le peuple sénégalais s'est exprimé dans les urnes et le message est très clair. Nous n'accepterons pas une confiscation de cette expression de la volonté populaire par quelque procédé que ce soit. Que l'on se comprenne bien, le Fouta a le plein droit de voter 100% pour Macky Sall. Le débat ne se situe pas à ce niveau. D'ailleurs, chose tout à fait normale, chaque homme politique a une base », a ajouté l’opposant.



Selon lui, le font le fond du problème qu’il relève est « l'entreprise de fraude massive » organisée par quelques hommes politiques. « Rien à voir avec le Fouta ! Je lance un appel à Macky Sall de revenir à la raison et de s'ôter de l’esprit tout projet de perversion du suffrage des Sénégalais ».



Les officiels des élections législatives du 31 juillet seront proclamés ce jeudi après-midi par la commission nationale de recensement de vote. A la suite de la publication des résultats provisoires et partiels, opposition et pouvoir revendiquent sa victoire.