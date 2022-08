Législatives2022: « sur 112 députés au niveau des départements, l'inter-coalition Wallu-Yewwi a obtenu 55 » (Déthié Fall)

Au lendemain des élections législatives sénégalaises, l'opposition et le pouvoir continuent chacun de revendiquer la victoire après la publication des résultats provisoires et partiels. Si Aminata Touré, tête de la coalition BBY, au pouvoir, a soutenu qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, c'est le contraire qui est dit du côté de l'opposition.



« Sur les 112 députés au niveau des départements, l'inter coalition Yewwi-Wallu a 55 députés. Et sur les 53 de la liste proportionnelle, l'inter Yewwi-Wallu a près de 28 députés», a dit Déthié Fall, mandataire national de YAW, lors d'une conférence de presse ce lundi.



Poursuivant, il ajoute : « si vous faites l'addition des 58 plus les 28, l'inter coalition Yewwi-Wallu aura 83 députés sur les 165. Et par conséquent, elle aura une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, retenez que le prochain président de l'Assemblée nationale sera issu de l'inter-coalition Wallu-Yewwi».



Le mandataire national de YAW d'ajouter également que la prochaine opposition parlementaire sera Benno Bokk Yakaar. « Nous avons été pendant longtemps l'opposition parlementaire, mais les Sénégalais en ont décidé ainsi. Il faut que ce choix soit respecté. Les Sénégalais ont décidé d'une cohabitation au niveau de l'Assemblée nationale....»