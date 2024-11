Législatives2024- Résultats Riyad: Pastef en tête avec 82 voix, Takku-Wallu suit avec 11 voix

Les premiers résultats des élections législatives sénégalaises de 2024, en Arabie Saoudite, dans la localité de Riyad, placent le parti Pastef-Les Patriotes en tête avec 82 voix. La coalition Takku-Wallu Sénégal arrive en deuxième position avec 11 voix, suivie par la coalition Jamm Ak Njaarinu qui obtient 3 voix.



En quatrième position, on retrouve deux coalitions à égalité avec une voix chacune : Samm Sa Kaddu et And Bësal Sénégal.



Ces résultats, bien que partiels, offrent un premier aperçu des tendances dans la diaspora sénégalaise installée en Arabie Saoudite.