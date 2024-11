Législatives2024 : le Président Diomaye après son vote, "le peuple sénégalais sera le véritable gagnant"

Après avoir accompli son devoir civique à Ndiaye-Ndiaye (Ndiaganiao), son fief, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué l'engagement pacifique du peuple sénégalais. « Comme nous le constatons, le peuple est sorti pour exercer son droit de vote, et il le fait dans le calme, la sérénité, dans la pure tradition démocratique sénégalaise », a-t-il déclaré. Selon lui, cet engagement témoigne de la maturité et de la grandeur du peuple sénégalais, une qualité qui fait la fierté des citoyens, tant sur le territoire national qu’à l'étranger.

Le chef de l'État a souligné que, bien que la campagne électorale ait parfois été marquée par des tensions, elle a également permis aux acteurs politiques de démontrer leur sens de la responsabilité. « C’est pourquoi j’invitais les acteurs politiques, pendant la campagne électorale, à faire preuve de responsabilité, afin de mener une campagne apaisée. Le peuple, le jour venu, aurait la même posture de grandeur qu'on lui connaît », a-t-il ajouté.

Il a rappelé que la maturité démocratique ne se mesure pas seulement à la participation des citoyens, mais aussi à la qualité des débats et des échanges entre les acteurs politiques. « La maturité démocratique, c’est aussi celle des acteurs responsables. Elle s’affronte à travers les idées et les programmes qui parlent au peuple, dans la sérénité et le respect mutuel », a précisé Bassirou Diomaye Faye. Il a insisté sur le fait que le peuple sénégalais doit toujours avoir le droit fondamental de choisir librement ses représentants et dirigeants, dans le respect des principes démocratiques.

Pour le reste de la journée, il a lancé un appel à la responsabilité et à la sérénité, tant pour les électeurs que pour les candidats. « Je demande à nouveau aux électeurs, qu’ils soient en tête de liste ou investis par leurs partis, de faire preuve de sérénité, de jouer pleinement la carte de la paix et d’accepter la volonté populaire exprimée à travers les urnes », a-t-il déclaré, soulignant que l'acceptation des résultats est essentielle pour la démocratie.

Le président Faye a conclu en rappelant que, comme pour toutes les élections, il y aura des "vainqueurs et des vaincus", mais que le véritable « gagnant » sera le peuple sénégalais. « Nous avons tous l’obligation morale de préserver la réputation que la communauté internationale nous accorde et qui fait de nous une exception démocratique. Nous devons à tout prix perpétuer cette tradition, génération après génération », a-t-il affirmé.