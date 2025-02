Lenteur dans la prise en charge des points de revendication : Le Sytjust met en demeure le gouvernement

A travers un communiqué parvenu à PressAfrik et face à ce qu’il qualifie de blocages, le SYTJUST met en demeure les autorités, dénonçant des lenteurs dans la prise en charge des revendications formulées dans le préavis de grève.



L’une des principales revendications du SYTJUST concerne le reclassement des greffiers. En effet, malgré le passage de leur corps à la hiérarchie A2 depuis le 5 février 2019, la grande majorité des greffiers demeure bloquée en hiérarchie B2.



Le SYTJUST dénonce également le non-respect des décrets présidentiels. En effet, le 14 décembre 2018, le Président de la République avait signé trois décrets visant l’élargissement de l’assiette du fonds commun des greffes.



Le syndicat réclame des actions concrètes et immédiates, sous peine de passer à des mouvements de grève plus durs dans les jours à venir.