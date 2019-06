Leo Messi fait le bilan et se confie

Messi n'a pas pour habitude de beaucoup parler devant les médias, mais lorsqu'il le fait, il envoie toujours des messages très clairs. Le natif de Rosario n'a pas déçu et n'a éludé aucun sujet. Le '10' de l'Argentine a voulu prendre les devants à quelques jours du début de la Copa América.



La Sélection argentine et le prochain tournoi : "Je ne sais pas si j'irai au Mondial 2022. J'ai vécu pas mal de choses et finalement on n'a pas pu gagner. Dieu décidera s'il veut que je le gagne ou non. Je veux terminer ma carrière en ayant gagner quelque chose avec l'Argentine".



Son point de vue sur le pauvre Mondial de l'Argentine : "Cela a été compliqué pour nous. Si on avait gagné le premier match, cela aurait été différent. Contre la Croatie on n'était pas mis en danger jusqu'au premier but. On m'a toujours appris de ne pas parler de ce qui se passe dans le vestiaire, mais ça a été un Mondial atypique".



La fin de saison douloureuse avec le Barça : "Le match de Liverpool a été terrible, on a fait des erreurs de me***. On est entré sur le terrain en ayant peur de prendre un but rapidement, c'est ce qui s'est passé et on a arrêté de jouer. Ils nous ont supérieurs dans l'envie et dans l'actitude. Le technicien n'a rien à voir avec tout cela".



Le départ de Cristiano à la Juve : "Cristiano manque à la Liga et à moi aussi il me manque. Il rendait le Real Madrid meilleur. J'ai toujours dit qu'il allait souffrir de son absence, comme ce serait le cas pour n'importe quelle équipe. On n'a pas de relation particulière parce que l'on ne se connaît pas plus que cela, on se croise pour en matches et à la remise des trophées".



Sa future retraite : "Le jour où je ne prendrai plus de plaisir, je ne jouerai plus. Je profite des entraînements et des matches comme quand j'étais petit. Mon rêve a toujours été d'être footballeur et jouer pour l'Argentine".



Le groupe Whatsapp avec Suárez et Neymar : "On a un groupe les trois. Il s'appelle 'los tres sudacas' (les trois sudaméricains) ou quelque chose comme ça. On ne parle pas beaucoup de la Copa América. Depuis ces dix jours compliqués au Barça, on ne parle pas".



Sa possible venue à River : "J'y suis allé et j'ai fait un essai avec eux. J'ai mis quatre buts, mais à Newell's ils ne m'ont pas laissé partir. J'ai joué environ 15/20 minutes contre des enfants plus grands".



Le côté plus personnel de Leo : "Thiago dit que tous les petits viennent le chercher pour jouer avec lui, même les plus grands. Il n'aime pas ça. 'Moi je veux être Thaigo, rien de plus, pas Thiago Messi', me dit".



Sa relation avec Maradona : "Avec Diego on a commencé à jouer des matches difficiles, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à nous 'tailler'. C'était spécial de l'avoir comme entraîneur, il était très bien. Avec Sabella cela a été merveilleux aussi, c'est le moment où j'ai le plus profité".



Son secret bien gardé : "Je n'aime pas me voir, j'ai honte de me voir à la télé. Je n'ai pas pour habitude de revoir les matches".



Son possible futur sur les bancs : "Je ne m'imagine pas entraîneur. Si je finis par l'être, ce sera plus avec les jeunes".



La célébrité ne l'empêche pas d'être une personne normale : "Par chance, je peux mener une vie normale, même si cela n'a pas été simple de tout quitter pour aller à Barcelone".



L'Argentine, sa maison : "J'adore venir en Argentine, revenir à Rosario, avec ma famille. Mon rêve a toujours été de jouer au Coloso de Newell's".



Le groupe de l'Argentine pour la Copa América : "C'est un très bon groupe, un groupe très uni. Je vois des joueurs qui ont envi d'être en Sélection. Moi, je suis juste un joueur comme un autre. Menotti ? C'est une personne spéciale".



La confession du 'Kun' Agüero : "Il me disait : 'Il ne va pas me sélectionner...'. Aujourd'hui il est heureux en Sélection. Ne pas voir Mascherano au milieu de terrain va être difficile".



Guardiola, inégalable selon Leo Messi : "Il a été pour moi un coach unique".



Son éloge à Sergio Ramos : "Sur ce but - celui marqué au Bernabéu - j'ai eu de la chance parce que le ballon le touche mais le but est pour moi. Ramos est un super joueur".



Un pronostic pour la finale de la Ligue des Champions : "Cela va être un match équilibré entre Liverpool et Tottenham".