Leona Niassene : le Président Diomaye annonce la nomination prochaine d’un directeur des affaires religieuses

Comme annoncé dans le communiqué du Conseil des ministres du mardi 10 septembre 2024, le Chef de l’Etat a entamé ses visites de courtoisie dans les foyers religieux. Après Médina Baye, le président de la République est , actuellement, à Léona Niassène où il a été chaleureusement accueilli par le Khalife Général, Cheikh Ahmad Tidiane Khalifa Niasse.



Lors de cette rencontre, Diomaye est revenu sur l’importance des foyers religieux dans la préservation de la stabilité et de la cohésion nationale. Il a souligné que les chefs religieux jouent un rôle crucial dans l’ancrage des valeurs de paix et de tolérance au sein de la société sénégalaise.

Il a également profité de l’occasion pour annoncer la prochaine nomination d’un Directeur des affaires religieuses.



D’après lui, cette nouvelle fonction, vise à renforcer l’implication des foyers religieux dans la gouvernance du pays et à créer un lien plus étroit entre l’État et les chefs religieux.