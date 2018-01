Lèpre : 235 nouveaux cas découverts au Sénégal en 2017

La lèpre est loin d’être éradiquée au Sénégal. C’est ce qu’a fait savoir ce matin Dr Louis Hyacinthe Zoubi, le coordonnateur du Programme national d’élimination de la lèpre (PNEL). En effet, déclare-t-il, près de 235 nouveaux cas ont été découverts en 2017.



Et, révèle-t-il, Diourbel et Dakar sont les régions les plus touchées avec respectivement 68 et 62 cas détectés. La situation de Diourbel s’explique par «la pauvreté» et «la promiscuité » surtout à Touba, qui aident la maladie à gagner du terrain.



Tandis que dans la capitale sénégalaise, ce sont les malades qui viennent se faire consulter au niveau du Centre hospitalier de l’Ordre de Malte qui ont fait monter le nombre.



Pour rappel, la journée mondiale de lutte contre la lèpre sera célébrée au Sénégal le 28 janvier prochain à Pikine. Mais déjà, à partir du 24 des actions de sensibilisation seront menées pour faire reculer cette maladie.