Les 10 entreprises les plus florissantes

Le monde des affaires est un milieu en constante mutation. Avec les changements de mode de vie parfois radicaux observés au niveau de la société ces dernières années, les secteurs d'activité qui étaient très rentables hier ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Il est donc important dans un contexte pareil d'être bien conseillé afin de savoir dans quel domaine d'activité se lancer ou dans quel secteur investir pour s'assurer un succès économique. C'est dans le but de vous faciliter la tâche que nous avons décidé de vous faire un bref portrait des 10 industries les plus florissantes .



L'industrie du commerce de la vente au détail



C'est actuellement l'un des secteurs d'activité les rentables car il nécessite pour son démarrage très peu de moyens. Il intègre principalement deux composantes : l'achat des biens auprès d'un fournisseur et la revente en gros ou en détails auprès des clients à l'aide d'un réseau de distribution ou d'une boutique virtuelle en ligne. On peut vendre par ce canal un peu de tout (Chaussures, produits cosmétiques, bijoux etc…). C'est un secteur qui rapporte chaque année des milliards de dollars aux entreprises.



L'industrie agroalimentaire



Le secteur de l'agroalimentaire s'occupe de la transformation des produits alimentaires de base en produits manufacturés destinés à la consommation. Il englobe près de 50 000 entreprises et près de 400 000 employés un peu partout dans le monde. Des entreprises comme Nestlé ou encore United Biscuits sont entre autres les leaders mondiaux de secteur sur le marché économique.



Le transport



Désormais avec l'émergence des nouvelles technologies, le secteur du transport est en plein essor. Il inclut aussi bien le transport des individus que celui des biens et font gagner aux compagnies de transports d'importantes recettes. SDV du groupe Bolloré ou encore DHL, le géant de la logistique sont entre autres les sociétés les plus florissantes au niveau du secteur.



L'immobilier



L'immobilier depuis des décennies reste l'un des domaines d'investissement les plus privilégiés. Il offre aux entreprises ou aux particuliers des garanties stables et solides bien qu'il nécessite au départ un portefeuille assez conséquent. C'est généralement un investissement dont on bénéficie à long terme. L'Abu Dhabi Investment Authority constitue l'une des sociétés à forte rentabilité dans ce secteur.



L'industrie minière



C'est un secteur assez fermé, détenu de main de maître par un groupe restreint de sociétés au lobbying international impressionnant. C'est un secteur qui permet aux sociétés de signer avec les pays miniers des contrats d'exploitation à des montants astronomiques. La société Glencore basée au Royaume Uni ou encore China Shenhua Energy constituent quelques mastodontes de ce secteur.



L'industrie pharmaceutique



C'est le secteur d'activité au potentiel économique le plus important au monde. Pfizer basé au Etats Unis où encore Novartis basé en Suisse les principaux géants mondiaux de ce secteur.



L'industrie du bien-être



C'est un secteur au potentiel économique énorme. Il inclut l'univers des sports et des loisirs et entraîne chaque année dans les pays développés des millions de recettes.



L'industrie de la technologie



C'est le secteur économique de l'avenir. De nos jours, les nouvelles technologies intègrent progressivement tous les secteurs d'activités humaines et rapportent chaque année à leurs détenteurs des milliards de devises. Les marques comme Apple, Microsoft ou encore Huawei en sont les principaux leaders.



L'industrie du loisir



C'est un secteur d'activité en pleine croissance du fait du grand nombre d'investissements qui ont été consentis ces dernières années. Il comporte essentiellement les productions de l'esprit ainsi que des technologies innovantes de divertissement. Les sociétés comme Sony ou The Walt Disney Company sont parmi les plus connues dans le domaine.



L'industrie du sexe



Bien que cela puisse paraître assez étrange, l'industrie du sexe est en très grande progression. Elle inclut principalement les sites pornographiques et les établissements offrants des prestations à caractère sexuel ou érotique. Elle rapporte chaque année des centaines millions de dollars aux principales sociétés du secteur comme Pornhub, un des géants de la pornographie en ligne.



Vous en savez désormais un peu plus sur les industries qui dominent actuellement le monde économique. Il vous revient donc de faire votre choix et tenant compte de vos moyens et de vos aspirations.