Les 55 joueurs retenus pour le onze FIFA de l’année 2018

La liste des 55 joueurs nommés :

Comme chaque année depuis 14 ans, la FIFA et la FIFPRO organisent l’élection de l’équipe FIFA de l’année. 25 000 joueurs professionnels à travers le monde ont ainsi désigné leur équipe de rêve pour la saison 2017/2018. Chacun choisit un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants. Le onze final sera présenté lors de la cémémonie Best FIFA Football Awards organisée, le lundi 24 septembre à Londres, au cours duquel le titre de joueur FIFA de l’année et bien d’autres trophées seront également décernés.5 GardiensGianluigi Buffon (Italie) - Juventus/PSGThibaut Courtois (Belgique) - Chelsea/Real MadridDavid de Gea (Espagne) - Manchester UnitedKeylor Navas (Costa Rica) - Real MadridMarc-Andre ter Stegen (Allemagne) - FC Barcelone20 DéfenseursJordi Alba (Espagne) - FC BarceloneDani Alves – (Brésil) - PSGDaniel Carvajal (Espagne) - Real MadridGiorgio Chiellini (Italie) - JuventusVirgil van Dijk (Pays Bas) - Southampton/LiverpoolDiego Godin (Uruguay) - Atletico MadridMats Hummels (Allemagne) - Bayern MunichJoshua Kimmich (Allemagne) - Bayern MunichDejan Lovren (Croatie) - Liverpool FCMarcelo (Brésil) - Real MadridYerry Mina (Colombie), FC Barcelone/Everton FCBenjamin Pavard (France) - VfB StuttgartGerard Pique (Espagne) - FC BarceloneSergio Ramos (Espagne) - Real MadridThiago Silva (Brésil) - PSGKieran Trippier (Angleterre) - Tottenham HotspurSamuel Umtiti (France) - FC BarceloneRaphaël Varane (France) - Real MadridSime Vrsaljko (Croatie) - Atletico Madrid/InterKyle Walker (Angleterre) - Manchester City15 milieux de terrainCasemiro (Brazil) - Real MadridPhilippe Coutinho (Brésil) - Liverpool/FC BarceloneKevin De Bruyne (Belgique) - Manchester CityEden Hazard (Belgique) - Chelsea FCAndres Iniesta (Espagne), FC Barcelone/Vissel KobeIsco (Espagne) - Real MadridN’Golo Kante (France) - ChelseaToni Kroos (Allemagne) - Real MadridNemanja Matic (Serbie) - Manchester UnitedLuka Modric (Croatie) - Real MadridPaul Pogba (France) - Manchester UnitedIvan Rakitic (Croatie) - FC BarceloneDavid Silva (Espagne) - Manchester CityArturo Vidal (Chili) - Bayern Munich/FC Barcelone15 AttaquantsKarim Benzema (France) - Real MadridEdinson Cavani (Uruguay) - PSGPaulo Dybala (Juventus) - ArgentineAntoine Griezmann (France) - Atletico MadridHarry Kane (Angleterre) - Tottenham HotspurRobert Lewandowski (Pologne) - Bayern MunichRomelu Lukaku (Belgique) - Manchester UnitedMario Mandzukic (Croatie) - JuventusSadio Mane (Senegal) - LiverpoolKylian Mbappe (France) - PSGLionel Messi (Argentine) - FC BarceloneNeymar Junior (Bresil) - PSGCristiano Ronaldo (Portugal) - Real Madrid/JuventusMohammed Salah (Egypte) - LiverpoolLuis Suarez (Uruguay) - FC Barcelone