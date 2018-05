Les Assemblées annuelles de la BAD s'ouvrent en Corée du Sud

C’est en tout cas le souhait des participants qui sont unanimes aujourd’hui à reconnaître qu’il s’agit là du moyen le plus sûr de développer le continent et d’améliorer le niveau de vie des populations.



Mais pour cela il faudra commencer par inverser une tendance lourde puisque ces quarante dernières années l’Afrique s’est tout simplement désindustrialisée. Son poids dans l’industrie manufacturière mondiale ne pèse plus aujourd’hui que 2% contre 3% dans les années 70. Le président de la BAD y voit même les causes du chômage de masse qui frappe la jeunesse africaine. Akinwumi Adesina a rappelé ce mercredi que chaque année, 11 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail et que seuls trois millions trouvent un emploi.