Les Conseillers BBY du CESE demandent la démission de Idrissa Seck et son exclusion de la coalition au pouvoir

Les Conseillers de la coalition BBY du Conseil économique, social et environnemental (CESE) se sont réunis ce dimanche pour, disent-ils, apporter une réponse politique à leur président Idrissa Seck.



« Après avoir pris connaissance de la sortie politique malheureuse de M. IDRISSA SECK, président du CESE ce vendredi 14/04/2023 à Thiès, les conseillers membres du CESE ayant comme obédience politique la coalition BBY, ( plus de 30 maires et membres de conseil départemental et de la Diaspora), se sont réunis ce jour au siège de l'APR sise à Mermoz, Dakar en vue d'apporter une réponse politique à la déclaration politique de Monsieur IDRISSA SECK, non moins actuel président du CESE », lit-on dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Ils ont dénoncé la sortie politique qu’ils qualifient de malheureuse de Idrissa Seck qui, selon eux « s'apparente beaucoup plus à une envie d'exister politiquement que de trouver une solution politique à la situation actuelle du pays ».



Ils dénoncent « les propos teintés de manipulation de l'opinion et de délation à l'endroit de hautes personnalités de ce pays, Invitent monsieur SECK à la suite de cette sortie politique malheureuse, à soumettre sa démission de président du CESE ainsi que celle des ministres du Sports et de l'Élevage dont son parti à la charge, Réclament l'exclusion de Monsieur IDRISSA SECK de la conférence des leaders de BBY »