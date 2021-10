Les États-Unis offrent 336.000 doses supplémentaires du vaccin Covid-19 Johnson & Johnson au Sénégal

L'Ambassade des États-Unis au Sénégal a, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, annoncé l'arrivée de 336.000 doses de vaccin Covid-19 Johnson & Johnson à injection unique que les États-Unis ont offert au Sénégal, par le biais de l’initiative COVAX. "Les États-Unis fournissent ces doses en toute sécurité, équitablement et sans conditions, dans le seul but de sauver des vies", précise le document.



Ce lot porte à 638.000 le nombre de doses de vaccins Covid-19 fournies au Sénégal, quand on ajoute les 302.400 doses du vaccin Johnson & Johnson précédemment offertes. "Ce don de vaccins, qui est arrivé à l'aéroport international Blaise Diagne le 21 octobre, via COVAX, est le plus important jamais offert par un seul pays au Sénégal, pour lutter contre la pandémie de Covid-19", souligne l'ambassade des USA à Dakar.