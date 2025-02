Les Etats-Unis ont mené "des frappes aériennes" contre le groupe Etat islamique en Somalie, annonce Trump

Les Etats-Unis ont mené samedi "des frappes aériennes" contre plusieurs combattants du groupe Etat islamique en Somalie, a annoncé Donald Trump, ce samedi 1er février.

Ces frappes visaient un responsable du groupe jihadiste chargé de planifier des attentats et "d'autres terroristes qu'il a recrutés et dirigés en Somalie", a expliqué le président américain sur son réseau Truth Social. Elles "ont détruit les grottes dans lesquelles ils vivaient et ont tué de nombreux terroristes sans porter atteinte aux civils", a-t-il assuré.





AFP