Les États-Unis s'apprêtent à saisir le manoir de 3,5 millions de dollars de Yahya Jammeh

Le ministère américain de la justice affirme que l'ancien président gambien Yahya Jammeh a utilisé le produit de la corruption et détourné des fonds publics pour acheter un manoir dans une banlieue de Washington lorsqu'il était au pouvoir.



Selon des documents présentés dans le cadre d'une tentative de saisie de la propriété dans la capitale américaine, M. Jammeh a acheté le manoir de 3,5 millions de dollars il y a dix ans.



Il aurait acheté la propriété par le biais d'un trust créé par sa femme Zineb Jammeh.



L'ancien président a dirigé la Gambie pendant plus de 20 ans. Il a fui le pays après avoir perdu les élections de 2017 et vit maintenant en Guinée équatoriale.