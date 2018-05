Les Européens déterminés à tenir tête à Trump sur l’accord nucléaire iranien

Le sommet de Sofia, mercredi 16 et jeudi 17 mai, initialement consacré à la relation avec le sud des Balkans, devait être l’occasion pour les Européens de marquer leur fermeté face à un président Trump qui, en répudiant l’accord sur le nucléaire iranien, en menaçant d’imposer leurs exportations d’acier ou d’aluminium ou en étant sorti de l’accord de Paris, ne tient compte ni de leur avis ni même de leurs intérêts économiques et géopolitiques.



Au moins face aux caméras, les Européens ont réussi à afficher leur détermination. Les propos liminaires, caustiques et fort peu diplomatiques, du président du Conseil, le Polonais Donald Tusk, donnaient le ton : « Lorsqu’on regarde les dernières décisions du président [américain], on pourrait même se dire qu’avec de tels amis, pas besoin d’ennemis. Mais honnêtement, l’Europe devrait être reconnaissante envers le président Trump car, grâce à lui, toutes nos illusions ont disparu. »



Les Vingt-Huit s’en sont tenus aux grands principes : « On ne cède pas face à Trump. » Mais jusqu’où ira leur détermination quand il s’agira de prendre des décisions concrètes et brutales contre les Etats-Unis ?