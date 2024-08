Les JO Paris 2024 ont été un très « bon laboratoire » pour les organisateurs de Dakar 2026 (coordonnateur)

Dakar va abriter les jeux olympiques de la jeunesse en 2026, sous le thème :« L’Afrique accueille, Dakar célèbre ». S’exprimant sur ce sujet, le coordonnateur, Ibrahima Wade estime que les Jeux olympiques (JO) Paris 2024 ont été un très « bon laboratoire » pour le comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



D’après, Ibrahima Wade, « il s’agit des grands jeux, avec tout ce que cela présente comme complexité, l’opportunité a été donnée à certains membres de l’équipe de Dakar 2026, à des positions stratégiques dans l’organisation, d’intégrer les équipes de Paris 2024, au même titre que des représentants de Milano Cortina 2026 et de Los Angeles 2028, de vivre de l’intérieur les différentes activités qui nous attendent en 2026 ».



Les JOJ de Dakar réuniront « les meilleurs jeunes athlètes du monde », du 31 octobre au 13 novembre 2026. L’évènement prévu dans trois villes, Dakar, Diamniadio et Saly (ouest), va servir de « catalyseur » à la transformation du Sénégal par le sport, et de « modèle d’organisation » pour les pays où se tiendront les JOJ suivants.



À l’occasion de la 142ᵉ session du Comité international olympique, à Paris, le comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 a dévoilé le slogan officiel de la compétition : « L’Afrique accueille, Dakar célèbre ».



Ibrahima Wade a indiqué que des responsables du COJOJ ont pu évoluer aux côtés des équipes de Paris 2024, soit comme observateurs, soit comme détachés, dans le cadre de programmes mis en place par le CIO pour les futurs pays hôtes des Jeux olympiques.



« Cette participation des équipes du COJOJ a été complétée par celle de membres de l’Académie nationale olympique du Sénégal ou d’autres Sénégalais anonymes qui ont été retenus parmi les 45 000 volontaires ayant participé à la livraison des Jeux de Paris 2024. Tout cela a permis de mieux appréhender ce qui est attendu de nous et comment s’y préparer pour une réussite totale des JOJ Dakar 2026 », a expliqué le coordonnateur du COJOJ.



Il a souligné que Dakar 2026 a déjà beaucoup bénéficié du partenariat avec Paris 2024.

« Très concrètement, les discussions sont engagées avec le COJOP Paris 2024 pour, dès après les Jeux paralympiques, lancer le plan d’héritage en termes d’équipements et de matériels à transférer sur Dakar », a ajouté M. Wade, sur le micron de l’Aps.