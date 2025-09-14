Les Lions du foot ou l’art de ne jamais abandonner (Par Boubacar Kambel DIENG)

(LA CHRONIQUE DU DIMANCHE DE BKD) -

(Dim. 13 Sept. 2025 - 12ᵉ Numéro)



Mardi soir, à Kinshasa, les Lions du Sénégal ont offert plus qu’un spectacle : une leçon d’endurance. Juste après la 30ᵉ minute, le tableau indiquait un cruel 2-0.

Le stade vibrait, chaudron hostile où beaucoup auraient laissé tomber.



Pourtant, loin de céder, l’équipe a d’abord réduit la marque avant la mi-temps, puis égalisé en seconde période.



Et dans les dernières minutes, elle a arraché une victoire précieuse sur un terrain adverse.



Ce retournement dépasse le cadre du sport : il raconte la capacité humaine à transformer le désespoir en énergie.



L’icône Nelson Mandela l’a bien résumé : « Cela paraît toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait. »



Dans un autre contexte, le célèbre homme d’État britannique Churchill rappelait à son peuple assiégé par Hitler et l’Allemagne nazie lors de la seconde guerre mondiale : « Ne jamais céder, jamais, jamais, jamais. »



Mardi, les Lions ont incarné ces deux maximes : croire quand tout paraît perdu, persévérer jusqu’au dernier souffle du match.



Au-delà de la tactique et de la condition physique, c’est le leadership et la foi collective qui ont fait la différence.



Sadio Mané, en véritable meneur d’hommes et Lion de cœur, a rappelé aux siens que ce n’était pas le moment d’abandonner. Et ses mots ont ravivé la flamme.



La rencontre RDC-Sénégal rappelle également des leçons historiques : les grandes victoires sont souvent le fruit d’une volonté inébranlable face à l’adversité.



La victoire de Kinshasa restera comme un symbole : dans la vie comme sur le terrain, l’issue n’est jamais scellée avant le coup de sifflet final.



Perdre une bataille n’implique pas la défaite de toute la guerre.

Tant qu’il y a foi, effort et unité, tout peut basculer.



BKD…