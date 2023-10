Les Lions parabasket courent toujours derrière une audience avec Macky Sall

Médaillés de bronze aux Jeux africains paralympiques, à Accra (Ghana), du 3 au 12 septembre 2023, l'équipe nationale de parabasket court toujours derrière une audience avec le président Macky Sall. Après le cri de cœur des joueurs en marge de la finale du championnat national, le même message a été lancé jeudi par le président de la Fédération de parabasket, Cheikh Ndiaye.



M. Ndiaye a invité le chef de l'État à les recevoir en même temps que les Lions qui ont terminé à la troisième place au Mondial des malentendants. Il a ensuite félicité les Lions sourd-muets pour leur performance en Malaisie avant de magnifier l'audience avec Macky Sall, comme cela a été le cas lorsqu'ils ont remporté la CAN.



« Nous attirons l'attention du chef de l'Etat. Le Sénégal a battu l'Egypte lors du match de classement des Jeux africains paralympiques tout comme les sourds-muets en Malaisie. Nous l'invitons à rectifier le tir en élargissant l'audience en question. Beaucoup de joueurs sont rentrés car évoluant en Europe. Nous avons espoir que notre appel sera entendu », a insisté M. Ndiaye.



Le joueur Issa Dia, sur la même veine, de déclarer : « Malgré notre belle performance, on n'a pas été encore honoré. On mérite d'être reçu par Macky Sall tout comme les Lions sourds muets ». Le président de la Fédération de parabasket a terminé en félicitant le ministère des Sports pour la prise en charge aussi lors des qualificatifs que la phase finale à Accra.