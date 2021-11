Les Red Devils perdent le derby de Manchester: Roy Keane sans pitié pour Olé et ses joueurs

Le public d'Old Trafford est donc tombé de haut deux fois de suite en l'espace de deux semaines. D'abord giflé 5-0 par Liverpool, Manchester United a concédé samedi une incontestable défaite 2-0 face à Manchester City.



Privés de Paul Pogba (suspendu) et de Raphaël Varane (blessé), Ole Gunnar Solskjaer et ses hommes ont été complètement désarmés par le rouleau-compresseur de Pep Guardiola. Si ce n'est une volée remarquable de Cristiano Ronaldo au beau milieu de la première période, les Red Devils ont subi la loi des Skyblues durant l'intégralité de la rencontre.



L’ancien capitaine de Manchester United n’a pas mâché ses mots pour qualifier l’attitude des joueurs d’Olé Gunnar Solskjaer. Selon Roy Keane, « c’était un match entre des hommes et des garçons ».



Avec RMC Sport