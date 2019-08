Les Rencontres Africa: Le Sénégal un acteur clé de la zone Ouest

Le Sénégal est considéré comme un acteur clé dans la zone Ouest dans le cadre de la réunion « Les Rencontres Africa », qui, pour leur quatrième édition, mettent le cap sur l’Afrique. Elles se dérouleront au Sénégal puis au Maroc, pays les plus prometteurs en matière d’opportunités d’investissement et de développement.Le Sénégal est la deuxième puissance économique de l’Union économique et monétaire ouest africaine. Certains secteurs offrent donc des opportunités importantes de « business développent ». En 2017, la part d’investissement global de la France était d’ailleurs de 15,8% selon BPI France.

Ces rencontres devraient réunir plus de 5 000 décideurs d’affaires privés français et africains. Et, grâce à la diversification des économies inscrites au cœur des politiques, des secteurs entiers comme la santé, les énergies vertes ou les technologies sont des secteurs d’opportunités pour ces derniers.



En 2019, 6,5% de croissance est attendue, ce qui laisse place à d’importants investissements possibles. Avec le plan Sénégal Emergent (PSE), qui permet de mettre en œuvre les réformes structurelles et institutionnelles destinées à accroître les investissements et la croissance de l'économie, le pays poursuit ainsi sa dynamique et devient une terre d’affaires importante.



L’agence de notation Standard & Poor's prévoit d’ailleurs que la croissance du PIB réel du pays ouest-africain avoisinera environ 6,9 % en 2019-2021 et qu’elle s’accélérera avec la production d’hydrocarbures.



Dans le domaine de la santé, le Sénégal ambitionne aujourd’hui de faire du secteur un levier de croissance durable. Parmi les défis : la régionalisation, la digitalisation de la santé et des hôpitaux, le développement de la e-santé… ainsi que la CMU à l’heure de l’objectif 3 de développement Durable des Nations Unies.



Par ailleurs, le PSE prévoit un projet phare « Dakar Médical City » pour faire de la capitale le centre de soins de référence. Destiné à devenir un centre de tourisme médical, le Dakar Medical City a pour ambition de traiter 10 000 patients internationaux chaque année.



En agriculture, le secteur représente aujourd’hui 60% de l’économie du Sénégal. Parmi les opportunités d’affaires : semences et irrigation, digitalisation des pratiques. Via le PSE, d’importants programmes d’amélioration, de renforcement et de modernisation de la base de production agricole sont mis en œuvre.



Le potentiel des investissements est grand ; les modèles de réussite des années précédentes prouvent d’ailleurs l’efficacité des exploitants privés sénégalais et étrangers. Economie numérique. La croissance annuelle du secteur de l’économie numérique est supérieure à 20%. Elle repose principalement sur la téléphonie mobile et les offres de service.



Le pays s’inscrit dans l’ère de l’économie numérique grâce à la stratégie « Sénégal numérique 2025 » élaborée à partir du PSE. L’objectif : porter la contribution du numérique au PIB à 10% à l’horizon 2025 et créer 35 000 emplois directs.