Les Sénégalais d'Espagne exigent du Président Macky Sall le limogeage de leur ambassadeur

La délégation dépêchée en Espagne par le chef de l'Etat et dirigée par le Directeur général des Sénégalais de l'extérieur sera porteur d'un message pas très reluisant pour le Général d'Armée Mamadou Sow, ambassadeur du Sénégal à Madrid.



Les immigrés sénégalais qui ont assisté à la mort de deux de leurs compatriotes jeudi et vendredi se sentent abandonnés par leurs autorités consulaires. Et ils exigent tout simplement que l'actuel ambassadeur du Sénégal en Espagne soit relevé de ses fonctions pour laisser la place à un autre à même de les représenter dans ce pays.

Déjà, au lendemain des tragiques événements, les ressortissants sénégalais avaient pris d'assaut le siège de l'ambassade du Sénégal en Espagne pour refaire le portrait du maître des lieux



Après la mort de Mame Mbaye Ndiaye et celui de Ousseynou Mbaye, le parquet sénégalais s'est constitué partie civile.