Les Vacances scolaires patriotiques auront lieu du 12 au 30 octobre 2020

L'année scolaire 2019/2020 est marquée par la crise sanitaire du coronavirus avec comme conséquence l’arrêt des cours depuis le 16 mars 2020. Cette situation exceptionnelle qui ne favorise pas la continuité éducative – déjà mise à rude épreuve par une série de grèves des enseignants – constitue une menace sérieuse quant à la préservation des acquis scolaires, avec des apprenants laissés à eux-

mêmes par un système éducatif largement défaillant.



Devant un tel état de fait, PASTEF-LES PATRIOTES, fidèle à sa devise « Le don de soi pour la patrie » propose d’apporter avant la rentrée prochaine un soutien pédagogique à une catégorie d’apprenants. C’est dans ces conditions qu’est née l’idée des Vacances Scolaires Patriotiques

(VSP) qui s’inscrivent dans le même sillage que les VAP lancées par le Président Ousmane Sonko.

Les VSP rentrent ainsi dans le cadre d’un engagement citoyen et patriotique pour servir le Sénégal, notre patrie.



Les VSP sont des cours de vacances scolaires dispensés gratuitement par des enseignants patriotes, destinés aux élèves des classes de CM1, quatrième et première. L’objectif premier est de préparer ces élèves à la rentrée prochaine ; leur permettre de mieux aborder les classes d’examen de CM2, troisième et terminale et ainsi augmenter leurs chances de réussite au CFEE, au BFEM et au baccalauréat

de 2021.



En raison de la spécificité de cette année scolaire qui a repris le 25 juin pour se terminer en septembre avec les examens du CFEE, du BFEM et du Baccalauréat, et étant donné que les enseignants sont libres après ces dits examens, il a semblé plus judicieux de choisir l’intervalle de temps compris entre le 12 et le 30 octobre, soit 15 jours de cours de vacances. Les 13 jours du mois de novembre serviront de petites vacances aux enfants avant l’ouverture des classes prévue le

12 novembre 2020.