Les activités du Centre d’excellence pour la biodiversité et les écosystèmes en Afrique de l’Ouest lancées à Dakar

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a officiellement lancé, vendredi à Dakar, les activités du Centre d’excellence pour la biodiversité et les écosystèmes en Afrique de l’ouest (CEBio-Eco/AO) dont l’objectif principal est de promouvoir durablement les écosystèmes tout en contribuant au bien-être des populations.







« L’objectif principal de ce projet de Centre d’excellence est de contribuer à la gestion durable des écosystèmes en Afrique de l’Ouest mais également au bien-être des communautés locales », a déclaré M. Ngom, venu présider la cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier marquant le lancement des activités dudit Centre. Selon le ministre, « ce centre est d’une très grande importance” dans la mesure où ”on note de plus en plus une érosion sans précédent de la biodiversité, une érosion qui est due souvent à la fragmentation des habitats et du déboisement des forêts ».







« Aujourd’hui à l’échelle mondiale, beaucoup d’espèces sont menacées de disparition d’où l’importance de ce Centre d’excellence qui va servir d’outil de partage d’informations qui constitueront un levier pour faciliter la prise de décision des pouvoirs publics », a-t-il-indiqué.







Le ministre a précisé par ailleurs que ce projet de centre d’excellence pour la biodiversité et des écosystèmes d’ Afrique de l’Ouest est une continuité de ce qui a été fait par « l’Observatoire pour la biodiversité des aires protégées en Afrique de l’Ouest (2019-2024), financé également par de l’Union européenne ».







Participant au lancement des activités du Centre, l’ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal, Jean Marc Pisani a relevé « qu’un million d’espèces animales et végétales seront menacées d’extinction dans les prochaines décennies, d’après le dernier rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques ».