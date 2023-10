Les affrontements se poursuivent en Israël ce dimanche: le dernier bilan des deux côtés…

Les affrontements se poursuivent ce dimanche 8 octobre entre Israël et le Hamas



Le bilan provisoire de chaque côté : 400 morts et plus de 2000 blessés coté israélien, rapportent plusieurs médias.



Dans la bande de Gaza, pilonnée par des dizaines de frappes aériennes israéliennes, le ministère palestinien de la Santé a fait état dimanche de 313 morts en 24 heures, dont 20 enfants, et près de 2000 blessés.



Dans les dernières heures, Netanyahu déclare s'attendre à « une guerre longue et difficile »; L’ONU a annoncé avoir convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité pour ce dimanche soir.



Varsovie a annoncé dimanche qu’elle enverrait des avions de transport militaires pour évacuer ses ressortissants bloqués en Israël



Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères indique: « La Chine est profondément préoccupée par l’escalade actuelle des tensions et de la violence entre la Palestine et Israël et appelle toutes les parties concernées à rester calmes et faire preuve de retenue, à cesser le feu immédiatement, à protéger les civils et à empêcher une nouvelle détérioration de la situation ».