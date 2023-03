Les aînés de Pastef alertent sur les dangers d’un troisième mandat et se donnent rendez-vous le 16 mars au tribunal de Dakar

"Tous au tribunal le 16 mars"

À la suite de la sortie de son leader, le Mouvement Maggi Pastef a fait face à la presse ce vendredi. Les aînés du parti Pastef alertent sur la dangerosité et les risques de bouleversement d’un troisième mandat au Sénégal. Comme Ousmane Sonko, ils confirment la date du 14 mars pour leur grand rassemblement à Dakar et demandent à tous les membres de se rendre au tribunal le 16 mars.« Actuellement, il n y a que deux problèmes au Sénégal. Le premier concerne la tentative du pouvoir de pousser Macky Sall à se présenter à l’élection présidentielle de 2024, alors que le concerné n’a encore rien dit. Ce qui constitue un danger pour le pays. L’autre problème, c’est le fait d’écarter un candidat à l’élection présidentielle, cela peut créer des tensions », a dit Mayatta Mbaye, coordonnateur national du bureau exécutif de Maggi Pastef.Les ainés de Pastef réitèrent leur attachement auprès des guides religieux et coutumiers.« Nous réaffirmons à l’endroit de nos valeureux et vénérés chefs religieux que pour Pastef Les Patriotes, ses militants et son président Sonko, l’attachement au précepte de nos familles religieuses et coutumières est inaliénable. Et sollicitons de leur part un appel à la raison au Président Macky Sall pour la préservation de la stabilité du pays », a soutenu Mamadou Dia, membre du Mouvement Maggi Pastef.Comme leur leader, les doyens de Pastef appellent à une grande mobilisation le 14 mars.« Nous avons des choses à dire, nous voulons nous rassembler pour protester contre le régime. Il s’agit de saisir des droits que la Constitution nous confère : faire une déclaration ou une demande d’autorisation pour que le rassemblement soit encadré. Et le rassemblement est prévu le 14 mars pour un giga meeting. Nous appelons à des marches dans les 46 départements le 15 mars pour protester », a confié Mayatta Mbaye.Il demande aux autorités de faire preuve de responsabilité afin de prendre des mesures nécessaires pour l’encadrement de leur rassemblement.« Maggi Pastef demande, à la date du 16 mars (procès pour diffamation qui oppose Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang), à tous les membres du Mouvement Maggi Pastef de se rendre au tribunal pour assister leur leader et de veiller au bon déroulement du procès ».Les ainés de Pastef s’indignent du traitement réservé à Ousmane Sonko par le pouvoir en place.« On ne peut pas appeler deux personnes au tribunal. L’un (Mame Mbaye Niang) jouit de toutes ses libertés pour aller au tribunal et de rentrer ou il veut sans problème. Alors que l’autre (Ousmane Sonko) le dispositif de sécurité se renforce aux alentours de son domicile, ses déplacements sont guidés et ses libertés entravées », a fustigé le coordonnateur national du bureau exécutif de Maggi Pastef.« Nous irons répondre au procès le 16 mars dans le calme et la paix », a-t-il ajouté.