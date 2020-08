Les auteurs du saccage journal "LES ECHOS" devant la Sr: "si c'était à refaire nous n'hésiterons pas"

Les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie ont arrêté six (6) jeunes Moustarchidines, après le saccage lundi, des locaux du journal "Les Echos". Le chef de la bande a été localisé grâce à son téléphone portable. Selon le journal, dans son édition de ce mercredi, "juste avant les faits, M. Gueye avait demandé à un de nos collaborateurs de lui indique les locaux du journal sous prétexte de vouloir déposer un courrier".



Hier, mardi, cinq (5) d'entre eux ont été amenés dans les locaux dudit journal pour la reconstitution des faits. Après le traçage téléphonique de M.Gueye qui a conduit directement au quartier Yeumbeul route de Boune situé à une vingtaine de kilomètres de Dakar, les éléments de la Sr sont allés le cueillir chez lui. Selon les sources du journal, il n'a opposé aucune résistance au moment de son interpellation. Aussi, c'est lui-même qui a appelé ses complices dans le saccage avec son propre téléphone.



Lors de leur audition, Matar Gueye et les autres n'ont rien regretté de leur acte et que leur marabout "compte plus que quiconque", à leurs yeux , y compris leurs propres parents" et que "parler mal de lui, c'est les atteindre". Mieux, ils ont affirmé que si c'était à refaire, ils n'hésiteraient pas une seule seconde parce qu'ils ont été "atteints dans leur honneur."



​Ils seront déférés devant le procureur de la République ce mercredi ou demain jeudi.