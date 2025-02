Les avocats de Lat Diop introduisent une demande de liberté provisoire pour leur client

Deux exemplaires signés d’une demande de liberté provisoire,

Une copie de la notification de la requête à l’agent judiciaire de l’État,

Un document original intitulé « élection de domicile », datant du 3 février 2025.

Les avocats de l’ancien directeur général de la Lonase, Lat Diop, ont déposé une requête aux fins de mise en liberté provisoire devant le collège des juges d’instruction du pool judiciaire, indique un document transmis à PressAfrik.L’un de ses avocats Me Cheikh Ahmadou Ndiaye, a transmis la demande au juge d’instruction du premier cabinet du pool judiciaire et financier de Dakar.L’affaire remonte à septembre 2024, lorsqu’une dénonciation formulée par Mohamed Dieng, directeur général de la société « Services Online International SA » exploitant la marque « 1X BET », a conduit à l’ouverture d’une enquête contre Lat Diop.L’enquête préliminaire a révélé plusieurs anomalies financières, notamment des transactions non justifiées entre 2020 et 2023.D’après les documents judiciaires, le montant des irrégularités présumées s’élèverait à 8,245 milliards de francs CFA. Lat Diop a été placé sous mandat de dépôt et est actuellement détenu à la Maison d’arrêt de Rebeuss.Dans sa requête, la défense de Lat Diop souligne plusieurs éléments plaidant en faveur de sa libération sous conditions. L’avocat de l’ancien ministre a notamment transmis :Lors de l’audition au fond de l’ancien ministre des Sports, l’infraction de blanchiment de capitaux, initialement reprochée à Lat Diop, n’a pas été abordée.L’ex-ministre des Sports avait formellement contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a d’ailleurs réaffirmé les déclarations qu’il avait faites lors de l’enquête préliminaire.Au début de l’affaire Lat Diop était poursuivi pour « détournements de derniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux portant sur une somme de 8 milliards ».