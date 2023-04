Les bus de Dakar Dem Dikk ne vont pas circuler ce lundi 17 avril

La société de transport publique Dakar Dem Dikk a sorti un communiqué ce dimanche pour annoncer à ses client que ses bus ne circuleront pas ce lundi 17 avril.



Aucun motif n’est avancé dans le document pour justifier une telle décision. Mais on imagine aisément que la tenue demain du procès en Appel de Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang en est certainement la cause.



Le 16 mars dernier, lors de l’audience en première instance où Sonko a été violenté et gazé, des manifestations avaient éclaté dans tout Dakar et plusieurs autres localités du pays. Des bus Dakar Dem Dikk avaient été calcinés.