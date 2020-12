Les cadres de l’AFP satisfaits de la prestation du ministre Alioune Sarr devant les députés

L’Alliance nationale des Cadres pour le Progrès de l’AFP est très satisfait de la prestation du Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, devant les députés, dans le cadre de l’examen du budget de son département.





Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’ANCP "félicite vivement le camarade Alioune Sarr pour le bilan remarquable qu’il a réalisé concernant la gestion de la pandémie de la Covid 19, et qui lui a valu les félicitations des acteurs du tourisme, mais également des députés et des membres du comité de suivi de la Force Covid 19"



En revanche, les cadres de l’AFP ont fermement condamné "les attaques caractérisées par leur vulgarité, devenues le jeu favori de certains, qui piétinent, à longueur d’année, la dignité des parlementaires et leur honorabilité en s’attaquant gratuitement au Président Moustapha Niasse".



"Un député, reconnu comme symbole de l’arrogance s’il en est, en a donné l’illustration la plus flagrante lors de la présente session budgétaire, notamment à l’occasion du passage du camarade Alioune Sarr en plénière, le 1er décembre 2020", déplore l'ANCP.