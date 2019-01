Les cadres du Club Sénégal Emergent et l'argument du "Président ingénieur"

Il s'est passé des choses vendredi 25 janvier au fief du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Aly Nouille Ndiaye, à Hann Bel Air. Les cadres réunis au sein du Club Sénégal Emergent sont venus se joindre au grand rassemblement organisé par leur camarade Yoro Ba, qui coordonne les activités du parti au pouvoir dans cette partie de la capitale sénégalaise.



Dans une zone comme Hann Maristes, où les résidents ne sont pas des habitués de meeting et autres grands rassemblements, Yoro Ba, qui a eu les soutiens des épouse du premier flic du pays et du Directeur général de la caisse des dépôts et Consignations, Aliou Sall, invite ses camarades de parti à opter pour la stratégie du porte-à-porte pour convaincre leurs voisins de faire le bon choix. Et pour eux, le meilleur choix à l'heure actuelle pour le Sénégal, c'est de confirmer le "Président ingénieur".



"Un président ingénieur, ce n'est pas facile dans le monde actuel. Alors si on a la chance de l'avoir au Sénégal, il faut tout faire pour le conserver et ne pas laisser cette opposition nous priver de ses réalisations. Alors allons vers les pour leur dire tout ce le Président Macky a fait dans ce pays dans le domaine de l'Energie, des infrastructures, des bourses sociales", a lancé le chargé de mission auprès du Premier ministre.



C'est ainsi que le Conseiller technique numéro 1 en Agriculture du Président Macky Sall a pris la parole devant l'assistance pour inviter les militants de cette zone de Hann Bel Air à entrer dans les maisons pour convaincre les indécis qui ne se déplacent pas dans les meeting.