Les célébrations contre le racisme de Jadon Sancho et Marcus Thuram font le tour du monde, Zinedine Zidane va enfin avoir ce qu'il veut

Les célébrations de Sancho et Thuram font le tour de la planète foot

Zidane va pouvoir aligner son trio d'attaque fétiche

Guardiola veut Ferran Torres

Quand l'actualité tragique rattrape le monde du football. Après la mort la semaine dernière de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors d'une intervention policière brutale à Minneapolis, les États-Unis se sont embrasés. Les manifestations afin de dénoncer les bavures de la police américaines envers la communauté noire ont trouvé un écho dans le monde du sport. Comme le signale El Pais, beaucoup de sportifs du monde entier ont rejoint la cause, écœuré face à cette violence. Hier, lors de la 29e journée de Bundesliga, trois joueurs se sont associés à ce mouvement. Achraf Hakimi et Jadon Sancho du Borussia Dortmund ainsi que Marcus Thuram du Borussia Monchengladbach, ont inscrit «trois buts contre le racisme» selon As. Les deux joueurs du BVB avaient des tee-shirts "Justice for George", pendant que plus tôt dans l'après-midi, l'attaquant français s'était agenouillé après son doublé contre l'Union Berlin. Des gestes qui font la une ce matin de la presse sportive. «Sancho le héros», titre le Daily Mirror. «Thuram, la grande classe» se félicite L'Équipe. Et bon nombre de médias comme le Corriere dello sport ou encore The Guardian relaient ses images fortes qui vont compter.Zinedine Zidane retrouve le sourire et au meilleur des moments possibles, selon As. En effet, peu avant la reprise de la Liga, qui se fera le 11 juin, le technicien français a récupéré deux joueurs dont il veut faire des hommes de base pour la fin de saison du Real Madrid. Il s'agit de Eden Hazard et de Marco Asensio, revenus de deux longues blessures. Pour le média espagnol, ZZ va enfin avoir ce qu'il veut sous la main et ainsi pouvoir aligner son attaque préférée. Hazard-Benzema-Asensio, le trio qui doit donc faire gagner les Merengues en cette fin de saison et mener la Casa Blanca à devancer le FC Barcelone dans la course au titre.Leroy Sané au Bayern Munich, ça se rapproche fortement ! Ce n'est pas nous qui le disons, mais le vice-président du conseil de surveillance du Bayern Munich, Uli Hoeness. Samedi soir, après la victoire tranquille du club bavarois contre Dusseldorf (5-0), ce dernier était venu devant les médias afin d'expliquer que pas mal de joueurs représentaient le futur du club. Et dans ce futur, il a cité le nom de Sané, le joueur de Manchester City. Une manière de dire que les négociations avancent bien sans doute. Un problème pour le club anglais qui doit désormais chercher son remplaçant. Mais selon Superdeporte, il est déjà tout trouvé. En effet, le quotidien espagnol nous explique que Pep Guardiola voudrait désormais faire venir la pépite du Valence CF, Ferran Torres, afin de remplacer Sané. À 20 ans, ce grand espoir du foot espagnol est déjà dans le viseur des deux géants de la Liga (le Real et le Barça). Mais désormais la Premier League aussi lui ferait les yeux doux.