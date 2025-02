Les changements à la tête de la Commission de l’Union Africaine

Des changements ont été opérés à la tête de la Commission de l’Union Africaine. Le S.E.M. Mahmoud Ali Youssouf, S.E. l’Amb. Selma Malika Haddadi, et quatre (4) commissaires ont été élus à des postes suprême lors des élections de la Commission de l’Union Africaine. Le S.E.M. Mahmoud Ali Youssouf (Djibouti, Région de l’Est) occupe désormais le poste de Président de la Commission de l’Union Africaine. Il sera assisté par la vice-présidente S.E. Mme. Selma Malika Haddadi (Algérie, Région du Nord), pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.



Lors de la 38ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement qui s’est tenue les 15 et 16 février 2025, les deux dirigeants élus, ont prêtés serment. Les deux élus ont recueilli la majorité requise des deux tiers des voix des 49 États membres ayant le droit de vote. Six (06) États membres de l’UA sont sous sanctions et ne sont pas éligible à voter.



S.E. Mahmoud, âgée de 60 ans, succédera au Président sortant, S.E. Moussa Faki Mahamat (Tchad, Région du Centre), qui a exercé deux mandats consécutifs depuis 2017. S.E.M. Mahmoud est le ministre des Affaires étrangères de Djibouti et a précédemment occupé les postes de président du Conseil des ministres de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), entre autres rôles clés. Il était en compétition avec S.E. Raila Amolo Odinga, ancien Premier ministre de la République du Kenya et S.E.M. Richard Randriamandrato, ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar. Lisez le profil complet de S.E.M. Mahmoud Youssouf ici.



Le président de la CUA est le chef de l'exécutif, le représentant légal de l'UA et le chef de la comptabilité de la Commission. Le président est élu par la Conférence pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Les fonctions du président comprennent, entre autres, la responsabilité générale de l'administration et des finances de la Commission ; la promotion et la vulgarisation des objectifs de l'UA et l'amélioration de ses performances ; la consultation et la coordination avec les principales parties prenantes telles que les États membres, les communautés économiques régionales, les partenaires au développement, les CER, entre autres parties prenantes ; la nomination et la gestion du personnel de la Commission ; le rôle de dépositaire de tous les traités et instruments juridiques de l'Union Africaine et de l'Organisation de l'unité Africaine.



S.E. Selma succédera au Dr Monique Nsanzabaganwa (Rwanda, Région de l’Est) qui a été élue en 2021, devenant ainsi la première femme Vice-Présidente. Agée de 47 ans, S.E. Selma est diplomate de carrière, actuelle ambassadrice d’Algérie en Ethiopie et représentante permanente auprès de l’Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Elle est également juriste.



Conformément au principe de rotation de genre qui stipule que si le Président de la Commission est un homme, le Vice-Président est une femme et vice versa, tous les candidats masculins en lice pour le poste de Vice-Président ont été disqualifiés après l’élection de S.E. Mahmoud en tant que Président, laissant ainsi les dames Latifah Akharbach (Maroc), Hanan Morsy (Égypte) et Najat Elhajjaji (Libye) comme candidates competissant avec S.E Selma Haddadi pour le poste de vice-président. La Libye, cependant, a retiré son candidat avant le début du vote, laissant 3 candidates dans la course à la vice-présidence. Lisez le profil de S.E. Selma Malika Haddadi ici.



Le Vice-Président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions, afin d’assurer le bon fonctionnement de la Commission, et supervise les fonctions administratives et financières. La Vice-Présidente assure également la présidence de la Commission en l’absence du Président.



Les élections de la Commission de l’Union africaine sont régies par le Règlement intérieur de la Conférence de l’UA et les Statuts de la Commission. La Vice-Présidente ne doit pas être originaire de la même région que le président de la Commission. L’égalité des sexes est également prise en compte dans la mesure où, si le président est un homme, le vice-président devra être une femme et vice versa. Par ailleurs, les régions d’ont sont issue le président et le Vice-Président ne peuvent plus postuler pour la candidature de commissaire de l’Union Africaine.



Les élections du Président et du Vice-Président ont eu lieu après les élections et les nominations des Commissaires de la Commission de l’UA lors de la 46ème Session ordinaire du Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères - le 12 février 2025. Les commissaires sont élus pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. 4 des 6 postes de commissaire disponibles ont été élus. Les commissaires suivants ont été élus:



L’Amb. Bankole Adeoye (Nigeria, région de l’Ouest) a été réélu à la tête du département des Affaires politiques, Paix et Sécurité (APPS). L’Ambassadeur Adeoye a pris fonctions comme Commissaire de l’Union africaine (UA) aux APPS en mars 2021. Avant de joindre l’UA, il était le Représentant permanent du Nigéria auprès de l’UA et de la CEA, et Ambassadeur en Éthiopie et à Djibouti. Il a également occupé les postes de chef de cabinet du directeur général de l’AUDA-NEPAD ; directeur des services corporatifs et coordonnateur, Partenariats et relations extérieures, ainsi que directeur du département des organisations internationales du ministère nigérian des Affaires étrangères.



M. Moses Vilakati (Eswatini, région Sud) a été élu à la tête du département de l’Agriculture, du Développement rural, de l’Economie bleue et de l’Environnement durable (ARBE). Il a été ministre en Eswatini au ministère du Tourisme et des Affaires environnementales et au ministère de l’Agriculture. Auparavant, il a occupé le poste de directeur de projet à l’Eswatini Water and Agricultural Développent Enterprise, entre autres réalisations. Il succède à S.E. Mme. Josefa Leonel Correia Sacko (Angola, Région Sud) qui a exercé deux mandats à la CUA.



Mme Lerato Mataboge (Afrique du Sud, région Austral) devient la nouvelle Commissaire à la tête du département Infrastructures et Energie (I & E). Mme Mataboge est une experte des politiques mondiales et de la facilitation du commerce et de l’investissement et est actuellement directrice générale adjointe au ministère sud-africain du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence. Avant d’occuper ce poste, elle a fondé et a été PDG de Trade Invest Africa. Elle siège également au conseil d’administration de l’Export Crédit Insurance Corporation of South Africa (ECIC) en tant que directrice non exécutive et est membre du comité des finances et des investissements. Elle succède à S.E. Amani Abou-Zeid (Égypte, région du Nord) qui a exercé deux mandats à la CUA.



L’Amb. Amma Twum-Amoah (Ghana, région de l’Ouest) a été élue à la tête du département de la Santé, des Affaires humanitaires et du Développement social (HHS). Elle est l’ancienne ambassadrice du Ghana à Djibouti, en Érythrée, en Éthiopie, en Somalie et au Soudan du Sud, et la représentante permanente auprès de l’Union africaine. Avant d’occuper ce poste, elle était directrice du Bureau de l’économie, du commerce et de l’investissement du ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale du Ghana, et ministre plénipotentiaire/Projets gouvernementaux spéciaux à l’ambassade du Ghana à Washington, D.C., aux États-Unis, entre autres postes de direction. Elle succède à S.E. l’Ambassadrice Minata Samate Cessouma (Burkina Faso, Région Ouest).



Les élections restantes pour les postes de commissaire au développement économique, au tourisme, au commerce, à l’industrie et aux mines (ETTIM) et du commissaire à l’éducation, à la science, à la technologie et à l’innovation (ESTI) ont été reportées. Les commissaires en exercice, à savoir l’ambassadeur Albert Muchanga et le professeur Mohammed Belhocine, respectivement, continueront d’occuper les postes actuels jusqu’à ce que les élections aient lieu.



Il est a noté qu’un panel d’éminents Africains composés de cinq (5) personnalités, une pour chacune des régions d’Afrique, supervise la présélection des candidatures pour les hauts dirigeants de la Commission en utilisant le système de recrutement au mérite. Le Groupe d’éminents Africains, avec l’aide technique d’un cabinet de conseil africain indépendant, élabore des profils d’emploi et des compétences requises pour les hauts dirigeants de la Commission. Le processus d’évaluation des candidats en lice pour les postes de commissaires est basé sur les aptitudes et les compétences identifiées pour chaque portefeuille.