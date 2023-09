Le haut responsable russe Medvedev dit s'être rendu dans l'est de l'Ukraine

Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a déclaré qu'il avait rendu visite à des troupes près de la ligne de contact dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, sur ordre du président Vladimir Poutine.



"Sur les instructions du président, j'ai visité un champ de tir près de la ligne de contact sur le territoire de la République populaire de Donetsk", a déclaré DMitri Medvedev, qui a été président de la Russie et Premier ministre.



Le commandant de la flotte russe en mer Noire, donné pour mort par Kiev, présent à une réunion, selon Moscou

Le ministère russe de la Défense a publié une image montrant Viktor Sokolov, commandant de la flotte en mer Noire, en train de participer à une visioconférence, alors que l'Ukraine avait affirmé l'avoir tué.



Sur la photo, le responsable apparaît sur un grand écran, aux côtés d'autres hauts responsables militaires participant à une réunion présidée par le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Un communiqué, qui ne mentionne pas le nom de l'officier, indique que cette réunion a eu lieu mardi.



Le Kremlin n'a "pas d'information" sur la mort ou non du commandant de la flotte russe en mer Noire

Le Kremlin a dit ne pas avoir d'information sur la mort ou non du commandant de la flotte russe en mer Noire que l'Ukraine a affirmé la veille avoir tué lors d'une frappe en Crimée annexée.



"Il n'y aucune information à ce sujet provenant du ministère de la Défense", a indiqué à la presse Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe.



12 h 26 : les chars américains Abrams livrés à l'Ukraine "brûleront", promet le Kremlin

Les chars américains Abrams livrés à Kiev "brûleront", a promis le Kremlin, assurant que leur arrivée sur le champ de bataille "ne changerait pas le rapport de forces" entre les armées russe et ukrainienne.



"Les chars Abrams sont des armes sérieuses", a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "Ils brûleront aussi", a-t-il affirmé à la presse, en reprenant à son compte la mise en garde du président russe Vladimir Poutine au moment de la livraison des premiers chars Leopard à l'Ukraine en janvier dernier.



Des villages russes privés de courant après une attaque ukrainienne

Un drone ukrainien a frappé une sous-station électrique de la région frontalière russe de Koursk, coupant le courant dans sept localités, a affirmé son gouverneur, un bombardement qui fait écho à ceux de la Russie contre les infrastructures de l'Ukraine.



"Dans la matinée, un drone ukrainien a lâché un engin explosif sur une sous-station électrique dans le village de Snagost, du district de Korenevsky. Sept localités ont été privées de courant", a écrit sur Telegram le gouverneur Roman Starovoït. "Aucun habitant n'a été blessé", a-t-il précisé, ajoutant que les équipes travaillaient à rétablir le courant.



Le petit village de Snagost se situe à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine.



L'Ukraine attaquée par 38 drones russes dans la nuit, 26 abattus

La Russie a attaqué l'Ukraine avec 38 drones Shahed au cours de la nuit, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, affirmant que 26 de ces appareils avaient été abattus.



"Les lancements de 38 Shahed (...) ont été enregistrés", a écrit l'armée de l'air sur Telegram dans son rapport quotidien, précisant que les défenses ukrainiennes avaient détruit 26 de ces engins de fabrication iranienne.



La région d'Odessa fait partie des positions frappées dans la nuit par les forces russes, qui ont notamment visé le port d'Izmaïl.



Quatre drone ukrainiens détruits dans la région de Koursk

Le ministère russe de la Défense a déclaré que quatre drones ukrainiens avaient été détruits dans la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé que les premiers chars américains Abrams étaient arrivés en Ukraine.



Une attaque de missiles a visé la Crimée et la défense aérienne russe a abattu un missile, ont indiqué lundi soir les autorités installées par Moscou à la tête de cette péninsule ukrainienne annexée en 2014.



L'Ukraine a revendiqué une attaque au missile vendredi sur le quartier général de la Flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. La Russie n'a admis qu'un militaire disparu, mais les forces spéciales ukrainiennes ont affirmé que la frappe avait tué 34 officiers dont l'amiral Viktor Sokolov, commandant de la Flotte de la mer Noire.