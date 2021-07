Les chiffres de l’emploi au Sénégal en 2020

D’après les chiffres donnés par la Direction des Statistiques du travail et des Etudes (DSTE), le marché du travail s’est enrichi de 63491 contrats de travail. La distribution de ces contrats, révèle, le document une prédominance des hommes qui, à eux seuls, concentrent les 73,39% du total contre 25,61% pour les femmes.



La première partie de cette étude relative à la situation des déclarations d’établissement et de l’emploi fait apparaitre qu’en 2020, 1580 établissements ont été déclarés ouverts au niveau des Inspections du travail et de la Sécurité sociale. Ces ouvertures ont généré 8180 emplois, rapporte « L’AS ».



La même source révèle que 233 établissements font état de fermeture et occasionné 1662 emplois perdus.



Les branches qui ont le plus recruté



Appréhendé sous l’angle de la branche d’activités, le rapport laisse entrevoir que les segments « commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles », « construction » et « activités de fabrication » se sont révélés être de véritables niches d’emplois en 2020. Ces branches comptent respectivement 38,49%, 15,31% et 13,2% des contrats de travail, soit un cumul d’environ 67% de l’ensemble des contrats de travail conclus au cours de l’année.