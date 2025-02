Les cinq (05) partisans de Farba Ngom arrêtés devant le Pool judiciaire financier, relaxés par le juge

Les cinq partisans du député Farba Ngom arrêtés jeudi dernier, aux alentours de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) lors de son audition, ont été relaxés hier mardi, par le Tribunal des flagrants délits de Dakar, devant lequel ils ont comparu pour rassemblement non autorisé.



Les avocats Alassane Cissé et Abdou Djaly Kane qui assuraient leur défense ont eu gain de cause en obtenant leur relaxe pure et simple. Les cinq prévenus ont finalement été relaxés et sont sortis libres du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Le président du tribunal n’a pas suivi la représentante du ministère public, qui avait demandé « l’application de la loi » à l’encontre des prévenus à qui elle a reproché d’avoir jeté des pierres aux forces de défense et de sécurité, et d’avoir caillassé des véhicules, le jour des faits.



Pour rappel, les prévenus avaient été arrêtés le 13 février dernier, dans les alentours des locaux du Pool judiciaire financier (PJF), alors qu’ils manifestaient leur soutien au député.



Les prévenus sont entre autres : Dahirou Diallo, Yagouba Ka, Seydou Thioye, Hamdiatou Ba et Saïkou Demba Gaye. Ils travaillent comme videurs dans une boîte de nuit ou agents de sécurité au Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (Coud) et au Port autonome de Dakar (Pad).